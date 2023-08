Augsburg (epd). Mit einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe wollen zwei Augsburger Waisenhaus-Stiftungen ab 1. Oktober bis ins nächste Jahr ihr 450-jähriges Bestehen feiern. Das Augsburger Waisenhaus war am 2. Oktober 1572 den Almosenherren vom Rat der Stadt Augsburg als eine der ersten Einrichtungen dieser Art in Europa genehmigt worden, teilten die katholische St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und das Evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum (evki) mit. Seit der konfessionellen Teilung im Jahr 1649 sind sie die Nachfolgeeinrichtungen dieser Stiftung. Im eigentlichen Jubiläumsjahr fiel die Feier aus, weil wegen Corona nicht mit genügend langem Vorlauf geplant werden konnte, hieß es.

Das nachgeholte Jubiläumsjahr "450plus" beginnt am 1. Oktober mit einem ökumenischen Festgottesdienst der beiden Waisenhaus-Stiftungen in der evangelischen Heilig-Kreuz-Kirche. Abschluss eines Veranstaltungsreigens ist am 8. Juni 2024 ein Straßenfest für Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Augsburger Moritzplatz.

Die "Stiftung evangelisches Waisenhaus und Klauckehaus" in Augsburg ist das älteste Mitglied des Diakonischen Werks Bayern. Sie entstand aus dem Waisenhaus, dem 1702 gegründeten Klauckehaus für "arme Kinder", und dem Evangelischen Jugendheim von 1915. Sie ist Trägerin des evki, das stationäre Erziehungshilfe und Jugendwohnungen, ambulante Erziehungshilfe, aber auch Hortgruppen und Nachmittagsbetreuung anbietet.

Die St. Gregor-Jugendhilfe hilft Kindern und ihren Familien mit Jugendsozialarbeit an Schulen, hat heilpädagogische Tagesstätten, therapeutische Wohngruppen, Familientherapien und weitere Angebote.