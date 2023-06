München (epd). Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wird am Freitag (9. Juni) eine Stunde lang live im Radio auf Bayern 2 und im Fernsehen auf ARD alpha mit Anrufern und Anruferinnen debattieren. Das Thema der Anruf- und Debattensendung "Tagesgespräch" ist die Frage "Was hält unsere Gesellschaft zusammen?", teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag in München mit.

Der evangelische Theologe und langjährige Politiker will Antworten geben auf Fragen wie "Was kann jeder einzelne zum Gelingen einer demokratischen Gesellschaft beitragen?" oder "Welche Einflüsse haben die aktuellen Krisen auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Demokratie und in die Politik?". Diese Themen behandelt er auch in seinem Anfang Mai erschienenen Buch "Erschütterungen: Was unsere Demokratie von außen und innen bedroht".

Von 12.05 Uhr bis 13 Uhr können Anrufer und Anruferinnen sich unter der Nummer 0800/94 95 95 5 in die Sendung einwählen. Nach der Ausstrahlung wird sie sieben Tage lang in der BR Radio App und fünf Jahre lang in der ARD Mediathek verfügbar sein.