Augsburg (epd). Am Internationalen Museumstag am 21. Mai lädt das Jüdische Museum Augsburg Schwaben bei kostenlosem Eintritt zu seinen Ausstellungen an beiden Museumsstandorten ein. In der Innenstadt und in der Ehemaligen Synagoge Kriegshaber können Besucherinnen und Besucher Geschichte hautnah erleben und sich mit jüdischer Kultur und Tradition auseinandersetzen, teilte das Museum am Freitag mit.

Anlässlich des Internationalen Museumstags werden zwei Führungen angeboten. Um 11 Uhr findet am Standort Innenstadt eine Führung durch die Dauerausstellung mit Informationen zu jüdischen Lebenskreisfesten und der 1917 fertiggestellte Synagoge statt. Um 15 Uhr führt Kuratorin Monika Müller in der Ehemaligen Synagoge Kriegshaber durch die Sonderausstellung "Feibelmann muss weg. Ein antisemitischer Vorfall aus der schwäbischen Provinz". Die Ausstellung setzt sich anhand von 22 Reproduktionen erhaltener Briefe und Postkarten mit den Anfängen der nationalsozialistischen Judenverfolgung auf lokaler Ebene auseinander.