Bremen (epd). Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat am Sonntag in Bremen die Preisträgerinnen und Preisträger des 58. Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" ausgezeichnet. Der Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit ging dabei an Bastian Auer (20) aus Altötting, wie die Initiatoren mitteilten. Er entwickelte ein patientenschonendes Konzept für ein Elektrokardiogramm (EKG) zur Messung der Herzaktivität, bei dem nur noch vier von zehn Elektroden angelegt werden müssen.

Tim Arnold vom Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach und Felix von Ludowig von der Staatlichen Fachoberschule Aschaffenburg entwickelten eine Plattform für verschiedene Drohneneinsätze und holten damit den Bundessieg im Fachbereich Technik. Sie programmierten eine Smartphone-App, mit der sich Drohneneinsätze auf unkomplizierte Weise planen und ausführen lassen.

Eine Auszeichnung für eine Chemiearbeit bekamen Julia Trapp und Alexander Christian Trapp aus Grafrath. Sie bauten eine umweltfreundliche Redox-Flow-Batterie, in der Hefe und Methylenblau eingesetzt werden. Die 15 und 18 Jahre alten Jungforscher würden auch darüber nachdenken, Abfälle aus der Lebensmittelindustrie in einer ähnlich aufgebauten Apparat zu verwenden. Einen Physik-Preis bekam der 18-jährige Henry Hill aus Olching, der an einer selbstgebauten Schlierenfotografieapparatur optische Phänomene analysierte. Auf dem Gebiet Naturwissenschaften und Technik gewann Tom Kuttler (18) aus Trunkelsberg vom Vöhlin Gymnasium Memmingen einen Preis für seine 1,65 Meter hohe Minirakete. In das Gymnasium Waldkraiburg geht Matthias Fuchs (19). Er baute ein Ganglabor, in dem ein Mikrocomputer und zwei kleine Kameras Gehbewegungen aufzeichnen. Der Rechner analysiert die Gelenke beim Gehen.

Am diesjährigen Bundesfinale nahmen 173 junge Talente mit 108 Forschungsprojekten teil. Sie hatten sich durch Landessiege für das Finale qualifiziert. An der aktuellen Runde des Wettbewerbes unter dem Motto "Mach Ideen groß!" hatten sich bundesweit insgesamt 9.386 Kinder und Jugendliche mit 5.156 Projekten beteiligt.