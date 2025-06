München, Hamburg (epd). Die Siegerinnen und Sieger des 60. Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" sind in Hamburg ausgezeichnet worden. Der 17-jährige Oskar Rost und der 18-jährige Marius Strauß aus Thüringen erhielten den Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit für ihre auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Software, wie die Stiftung Jugend forscht am Sonntag mitteilte. Das Programm automatisiere die Fehlererkennung, Punktabzüge und Notenvorschläge bei Prüfungen. Louis Schwarzlose (17) aus Hamburg bekam den Preis des Bundeskanzlers für die originellste Arbeit für eine mobile Forschungsboje zur Erfassung von Umweltdaten in Gewässern.

Die beste interdisziplinäre Arbeit kam von David Rutkevich (20) aus Berlin. Er entwickelte ein computerbasiertes Verfahren, mit dem unvollständige Bildinformationen von MRT- oder Röntgenaufnahmen ergänzt werden können. In der Sparte Arbeitswelt siegte Vincent Engelbrecht (19) aus Bayern. Er programmierte eine Software, mit der sich alle zentralen Prozesse der Verwaltung von Zoos in einer App darstellen und steuern lassen.

Misha Hegde (15) und Mia Maurer (15) aus Hessen wurden in der Kategorie Biologie prämiert. Sie fanden einen speziellen Bakteriophagen, mit dem sich das Bakterium Rhizobium rhizogenes, das Pflanzen befällt, umweltschonend bekämpfen lässt. Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren. Chemie-Bundessieger wurden Elisabeth Fischermann (17) und Tom Kreßbach (17) aus Bayern. Die beiden entwickelten eine essbare Batterie in Tablettenform, die für die medizinische Bildgebung von Magen und Darm als Energiequelle dienen kann. Sie nutzten dafür ungiftige Chemikalien.

Sienna Drack (16) und Claire Dillmann (17) aus Bayern erreichten den Bundessieg in den Geo- und Raumwissenschaften. In ihrem Citizen-Science-Projekt fotografierten Bürgerinnen und Bürger mit Handykameras die Reflexion des Erdlichts auf der Mondoberfläche. Anhand der so ermittelten Daten ist es möglich, neue Erkenntnisse zur Vegetationsentwicklung auf der Erde zu gewinnen. Simon Neuenhausen (17) aus Nordrhein-Westfalen gewann im Bereich Mathematik/Informatik. Für einen Minicomputer entwickelte er eine frei zugängliche WLAN-Funktion.

Johanna Freya Pluschke (18) aus Niedersachsen programmierte eine Software, mit der sich zentrale Prozesse von Ionentriebwerken, die auch Raumfahrzeuge elektrisch antreiben, nachbilden lassen. Sie gewann damit den Bundespreis für Physik. In der Kategorie Technik erhielt Jonathan Baschek (16) aus Rheinland-Pfalz die Auszeichnung für eine von ihm entwickelte, kostengünstige Augmented-Reality-Brille, deren Optik so gestaltet ist, dass pro Auge ein kleines Bild wie bei einem Head-up-Display erscheint.

Für das Bundesfinale hatten sich 167 junge Talente aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) mit 112 Projekten qualifiziert.