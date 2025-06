Nürnberg, München, Würzburg (epd). Benedikt Kalenberg aus München, Emma Schroll aus Würzburg und der Nürnberger Justus Koops sind in der nächsten Amtszeit der evangelischen Landessynode (2026 bis 2032) die drei Vertreter der Jugend. Die jungen Kirchenparlamentarier hat der Landesjugendkonvent der Evangelischen Jugend Bayern (EJB) gewählt, teilte die EJB am Dienstag mit.

Benedikt Kalenberg (24) studiert Medizin im vierten Semester in Dresden und engagiert sich ehrenamtlich in der Landesjugendkammer sowie im Geschäftsführenden Ausschuss des Jugendverbands. Er setzt sich besonders für die Themen Prävention sexualisierter Gewalt, Diversität und eine zukunftssichere Finanzierung von Jugendarbeit ein, hieß es. Kalenberg sei bereits stellvertretender Jugendsynodaler und war bei zwei Synodensitzungen dabei.

Emma Schroll ist 21 Jahre alt, studiert Lehramt für Sonderpädagogik und engagiert sich in der Evangelischen Jugend. Sie hat in ihrer Heimatgemeinde Ochsenfurt begonnen, war Mitglied der Dekanatsjugendkammer, in der Dekanatssynode und im Dekanatsausschuss. "Ich merke, wie bereichernd es ist, mitreden zu dürfen - und ich glaube, dass gerade jetzt der Moment ist, an dem junge Menschen Verantwortung übernehmen können und auch müssen", sagte Schroll.

Der 22-jährige Justus Koops studiert evangelische Theologie in Erlangen. Er ist Vorsitzender der Evangelischen Jugend Nürnberg (EJN) und Mitglied der Landesjugendkammer. Auch er ist Mitglied der Dekanatssynode und des Dekanatsausschusses. Es sei unverzichtbar, dass in der Landessynode "die Anliegen junger Menschen laut werden", so Koops. Sein Mitsynodaler Kalenberg wünscht sich, dass in der Landessynode eine Jugendquote von 20 Prozent erreicht wird: "Das wäre ein starkes Zeichen."

Die EJB unterstützt derzeit mit ihrer Kampagne #ehrensynode junge Menschen, die sich für die Landessynode, das evangelische Kirchenparlament, aufstellen lassen. Ziel ist es, mindestens 50 Personen unter 30 Jahren zu einer Kandidatur zu motivieren.