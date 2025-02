Neukirchen, Nürnberg (epd). In das Amt des Leiters der evangelischen Jugendbildungsstätte (Jubi) Neukirchen (Landkreis Coburg) ist am Sonntagabend Diakon Stefan Ludwig eingeführt worden. Er übernimmt die pädagogische Leitung und kommissarisch die wirtschaftlichen Aufgaben, teilte die Evangelische Jugend Bayern (EJB) am Montag mit. Ludwig war zuvor Dekanatsjugendreferent im Dekanat Kulmbach und leitete das Jugendhaus Weihermühle. Er wolle die Jugendbildungsstätte Neukirchen bayernweit als "Haus der Evangelischen Jugend" verankern, sagte Ludwig. Das habe sein Vorgänger, Diakon Marcel Renner, in den vergangenen drei Jahren bereits begonnen. Auch die enge Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Pappenheim (EBZ) und dem Studienzentrum Josefstal werde er fortführen.

"Wir brauchen diese Orte, an denen junge Menschen ihre Talente entfalten und neue Erfahrungen sammeln", sagte der EJB-Vorsitzende Malte Scholz bei der Einführung. Die außerschulische Jugendbildung nehme in der Evangelischen Jugend einen hohen Stellenwert ein. "Jubis geben jungen Menschen Raum, sich auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen." In den evangelischen Häusern könnten sie spüren, "wie Glaube und Zusammenhalt eine zukunftsfähige Gesellschaft mitgestalten können", sagte der Vorsitzende.

Auch im mittelfränkischen Pappenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) hat die Leitung des EBZ gewechselt. Pfarrer Gerhard Schleier ging nach 14 Jahren in den Ruhestand, die Verantwortung für das Haus hat Christian Söllner übernommen, teilte die EJB mit.

Die Häuser in Pappenheim und Neukirchen in evangelischer Trägerschaft sind zwei von 13 Jugendbildungsstätten, die vom Bayerischen Jugendring fachlich anerkannt sind.