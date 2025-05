Nürnberg (epd). "Junge Menschen und moderne Spiritualität" ist das Schwerpunktthema auf dem diesjährigen Landesjugendkonvent der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB), der vom 29. Mai bis zum 1. Juni in Pappenheim stattfindet. Rund 120 Delegierte aus den Dekanaten und den EJB-Mitgliedsverbänden in ganz Bayern werden beim größten Ehrenamtlichen-Treffen in der Evangelischen Jugend zusammenkommen, teilte die EJB in Nürnberg mit. Neben dem Schwerpunktthema wollen sie sich über die Zukunftsthemen der evangelischen Jugendarbeit austauschen, Anträge beraten und wichtige Beschlüsse fassen. Außerdem stehen Wahlen für den Leitenden Kreis, für Delegationen und die Landessynode auf dem Programm.

Die EJB ist der Dachverband der Evangelischen Gemeindejugend sowie von sechs Mitgliedsverbänden. Sie erreicht nach eigenen Angaben mehr als 250.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit ihren Angeboten. Die 17.500 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiten Kinder- und Jugendgruppen, organisieren Freizeiten, helfen in Konficamps oder in Schüler-Treffs, organisieren Jugendgottesdienste und übernehmen Verantwortung in den Gremien der EJB, wo sie unter anderem kirchen- und gesellschaftspolitisch aktiv sind.