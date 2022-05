Spalt (epd). Das Feuer in einer katholischen Kirche in Spalt (Landkreis Roth) scheint geklärt. Die Schwabacher Kripo hat einen Jugendlichen ermittelt, der den Brand vorsätzlich gelegt haben soll, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen ihn sei ein Verfahren wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung, der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und Störung der Religionsausübung eingeleitet worden.

In der Kirche St. Nikolaus war am späten Samstagnachmittag an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen. Ein auf dem Seitenaltar liegendes Altartuch und ein Holzrahmen fingen Feuer. Die Flammen griffen in der Folge auch auf die Eingangstür über. Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert, die den Brand löschen konnte. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.