München (epd). Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober können auch die unter 18-Jährigen in Bayern ihre Stimme abgeben. Vom 21. bis 29. September sind junge Menschen eingeladen, bei der Kinder- und Jugendwahl U18 mitzumachen, wie der Bayerische Jugendring (BJR) als Koordinator des Projekts am Donnerstag mitteilte. U18 soll Kinder und Jugendliche zur Beschäftigung mit demokratischen Prozessen und Parteiprogrammen anregen, hieß es weiter: "Eine frühzeitige, aktive Beteiligung am Wahlgeschehen stärkt die Demokratie und fördert das politische Bewusstsein."

Bislang seien bereits knapp 300 Wahllokale zur U18-Landtagswahl registriert. Diese könnten überall eingerichtet werden, wo sich junge Menschen aufhalten: in Jugendzentren und -verbänden, Schulen, aber auch in Fußgängerzonen oder Bahnhöfen. Zur Landtagswahl 2018 haben knapp 62.000 unter 18-Jährige in 453 Wahllokalen ihre Stimme abgegeben - zur Bundestagswahl 2021 waren es etwa 70.000 Jungwähler in rund 700 Wahllokalen. Eine Anmeldung als Wahllokal ist noch bis Mitte September möglich. Erstmals wird es zum Abschluss am 29. September eine bayerische U18-Wahlsendung geben.