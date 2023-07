Nürnberg (epd). Gesehen, geschnappt, geflüchtet: Bereits am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr hat ein bislang nicht ermittelter junger Mann aus der katholischen Herz-Jesu-Kirche in der Nürnberger Südstadt ein Altarkreuz mitgehen lassen. Wie die Polizei am Montag berichtete, soll der Mann die Kirche betreten, das auf dem Altar stehende Kreuz im Wert von 200 Euro an sich genommen und dann sofort abgehauen sein. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann auf der Flucht gesehen hat. Er ist etwa 1,85 Meter groß, schlank, hat kurze, dunkle Haare und trug am Tattag ein schwarzes T-Shirt, eine graue Hose und weiße Turnschuhe. Zudem führte er eine schwarze Jacke mit sich. Zeugen sollen sich bitte telefonisch bei der Polizei melden.