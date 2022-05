Tutzing (epd). Sie Sommertagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing wartet mit viel politischer Prominenz auf. Unter anderem werden Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (beide SPD) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, erwartet, wie die Akademie am Montag mitteilte. Die parlamentarische Demokratie sei eine Erfolgsgeschichte, aber Klimawandel, digitale Revolution, Globalisierung, Spannungen und Konflikten stellten sie auf eine ernste Probe. Die Tagung im Tutzinger Schloss am Starnberger See findet vom 17. bis 19. Juni statt, Thema ist "Die Zukunft unserer Demokratie".