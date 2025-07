München (epd). Nach Ansicht von Kardinal Reinhard Marx ist die internationale katholische Gemeinschaft ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens gegen Nationalismus, Hass, Gewalt und die Polarisierungen in der Gesellschaft. "Man kann kein Katholik und zugleich Nationalist sein, kein Katholik sein und andere hassen, kein Katholik sein und Gesellschaften spalten", sagte er laut Mitteilung am Sonntag beim Abschlussgottesdienst des 45. internationalen Kinder- und Jugendchorfestivals 2025 der Pueri Cantores auf dem Marienplatz in München.

Das Festival habe gezeigt, dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Sprachen zusammen feiern können. "Wir stellen einen Tisch in der Mitte der Stadt auf und laden alle Menschen ein, zu uns zu kommen." Die Kirche sei dazu aufgerufen, ein Instrument und Werkzeug aller Menschen untereinander zu sein. Die fünf Tage in München hätten gezeigt, dass das möglich sei.

Pueri Cantores ist ein internationaler Verband mit rund 1.000 katholischen Kinder- und Jugendchören aus 43 Ländern. 166 Chöre aus 16 Ländern hatten sich vom 16. bis 20. Juli in München getroffen. Auf dem Programm standen Galakonzerte in Kirchen, ein "Fest der Kulturen" auf dem Marienplatz, muttersprachliche Gottesdienste, Friedensgebete, Workshops und Auftritte in sozialen Einrichtungen.