Nürnberg (epd). Das Thema "Internationale Fachkräfte - Chance und Herausforderung in Vielfalt" stellt die Rummelsberger Diakonie ins Zentrum ihres diesjährigen "Rummelsberger Forums". Es findet am Freitag, 30. September, in Nürnberg im Marmorsaal des Presseclubs statt. Zu einem Impulsvortrag kommt die Vizepräsidentin des Europa-Parlaments, Katharina Barley (SPD), teilte die Diakonie am Donnerstag mit.

Bei einem Podium soll es zudem um Fragen zur Zukunft der Pflege und zu Pflegekräften aus dem Ausland gehen, heißt es in der Mitteilung. Jährlich würden in Deutschland 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland gebraucht, so der Vorstand Dienste der Rummelsberger Diakonie, Karl Schulz. Er fordert einen "New Deal zwischen den Akteuren der Sozialwirtschaft". Es müssten Konzepte und neue Ideen gefunden und dürfe nicht an bestehenden "und zum Teil überholten Rahmenbedingungen" festgehalten werden.