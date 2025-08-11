Würzburg (epd). Der Katholikentag im kommenden Jahr in Würzburg will nicht-kommerzielle digitale Kommunikationsräume stärken. Man wolle den Besucherinnen und Besuchern und den christlichen Einrichtungen in Deutschland zeigen, "dass es neben den bekannten sozialen Netzwerken auch andere Wege der digitalen Kommunikation gibt: datenschutzfreundlich und ohne kommerzielle Interessen", sagte der Geschäftsführer des Deutschen Katholikentags, Roland Vilsmaier, am Montag laut Mitteilung.

Der 104. Deutsche Katholikentag findet vom 13. bis 17. Mai 2026 in Würzburg statt. Zu diesem Anlass wollen Katholikentag und Katholisches Datenschutzzentrum Bayern kooperieren und das sogenannte Fediverse vorstellen. Der Begriff Fediverse setzt sich den Angaben zufolge aus den Wörtern "Federation" und "Universe" zusammen und bezeichnet einen Zusammenschluss dezentraler sozialer Netzwerke, auf dem Nutzerinnen und Nutzer wie auf einer einzigen Plattform miteinander agieren können. "Das Fediverse ist für uns eine Einladung zu einem neuen digitalen Miteinander", sagte Vilsmaier. Es gebe dort keine personalisierte Werbung und keine versteckte Profilerstellung.

In den kommenden Monaten werden beide Partner regelmäßig Informationen zum Katholikentag im Fediverse teilen, konkret über den Messengerdienst Mastodon.