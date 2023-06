Special Olympics Worldgames 2023

Wie die Special Olympics und die Inklusion im Alltag zusammenhängen

Die Special Olympics World Games in Berlin sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten an. Warum wir auch im Alltag mehr Inklusion brauchen, kommentiert Susanne Schröder.