München, Freiburg (epd). Die Autorin Karen Köhler und die Illustratorin Bea Davies haben für ihren Kinderroman "Himmelwärts" den mit 8.000 Euro dotierten Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis erhalten. Das Buch ist im Februar 2024 im Hanser Verlag (München) erschienen. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger als Gastgeber und Weihbischof Robert Brahm (Trier) als Vorsitzender der Jury übergaben am Donnerstag den Preis und die Statuette bei einem Festakt im Friedrichsbau in Freiburg im Breisgau, teilte die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mit.

Das Gewinnerbuch gebe Kindern "die Erlaubnis, traurig zu sein - und ermutigt sie zugleich, dem Leben weiter zu vertrauen", sagte Burger laut Manuskript zu den Preisträgerinnen. "In diesem Jahr ehren wir ein Werk, das auf besondere Weise zeigt, wie Literatur Kindern helfen kann, mit dem Thema Tod und Trauer umzugehen." Himmelwärts sei ein Beispiel dafür, wie sich das Sprechen über Leben, Glauben und Hoffnung in der Kinder- und Jugendliteratur weiterentwickelt habe. Es sei ein Buch, "das seine Leserinnen und Leser respektiert und ernst nimmt".

Himmelwärts erzählt die Geschichte der zehnjährigen Toni, die nach dem Tod ihrer Mutter gemeinsam mit ihrer Freundin YumYum versucht, über ein selbst gebautes Radio Kontakt in den Himmel aufzunehmen. Dabei gelangen sie zu einer Astronautin auf der ISS, mit der sie über Verlust, Schuld, Wissenschaft und Hoffnung ins Gespräch kommen. Ausgangspunkt des Buches war das gleichnamige Theaterstück von Karen Köhler.

Der Katholische Kinder- und Jugendbuchpreis wird seit 1979 verliehen. Das Preisträgerbuch wurde aus insgesamt 139 Titeln ausgewählt, die von 47 Verlagen eingereicht worden waren, hieß es.