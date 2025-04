Tausende bemalte Eier

Bunte bemalte Eier, Blumen, Kränze und Tannengrün schmücken an Ostern viele Brunnen. Rekordverdächtige 13.500 Eier schmücken den Marktplatzbrunnen in Schechingen. Dies lockt tausende Besucher an. Ursprünglich kommt der Brauch aus dem Fränkischen.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten