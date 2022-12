München (epd). Wegen erhöhter Brandgefahr sind Raketen und Böller an Silvester und Neujahr ganztägig rund um die bayerischen Schlösser, Burgen und Residenzen verboten. Die bayerische Schlösserverwaltung untersagt jedes Abbrennen dieser Gegenstände insbesondere auf den Schlossplätzen und in den Burginnenhöfen, teilte diese am Freitag mit. In der Silvesternacht werden auch einige Schlossplätze und Anlagen gesperrt.

Davon betroffen sind beispielsweise der Schlossplatz in Dachau, die gesamte Burganlage der Burg Cadolzburg oder die Anlage der Festung Marienberg in Würzburg. Auch die Zufahrtswege zur Burg Trausnitz und zur Burg Burghausen werden in der Silvesternacht gesperrt. Grund dafür sei die Brandgefahr bei den historischen Gebäuden. Zudem bittet die Schlösserverwaltung die Feiernden, mitgebrachte Gläser und Flaschen wieder mitzunehmen und zu entsorgen, da sich Menschen und Tiere an Scherben verletzen können.