Gottesdienst an der Kampenwand

Posaunen und Alphörner beim Berggottesdienst an der Kampenwand

In den Chiemgauer Alpen findet am Sonntag, dem 16. Juli, wieder der traditionelle Berggottesdienst an der Kampenwand statt. Die Predigt hält der künftige Landesbischof Christian Kopp.