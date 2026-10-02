Nürnberg, Berlin (epd). Die Kinderakademie "KittyCity - wir bauen eine Lego-Stadt der sozial-ökologischen Zukunft" wird mit dem Preis Politische Bildung 2026 des Bundesausschusses Politische Bildung (bap) ausgezeichnet. Bei dem Projekt kooperierten die Evangelische Akademie Hofgeismar, die "Bausteinestadt" der Evangelischen Jugend Allgäu und die Universität Kassel, wie die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Überreicht wird der Preis am 6. Oktober durch die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Mareike Wulf, und den Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung, Volker Ullrich.

Bei "KittyCity" finde politische Bildung "konsequent handlungsorientiert und auf Augenhöhe" statt, begründete die Jury ihre Entscheidung. Kinder würden als ernst zu nehmende politische Akteure einbezogen. Aus 54 Bewerbungen wählte die Jury drei Preisträger aus, die jeweils mit 3.000 Euro ausgezeichnet werden. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Formal konnte sich nur ein Träger um den Preis bewerben, was die Evangelische Akademie Hofgeismar übernahm.

Grundlage sind die Erfahrungen der "Bausteinestadt"

Entwickelt und umgesetzt wurde das Projekt von den drei Partnern. Grundlage sind die Materialien und Erfahrungen der "Bausteinestadt", die in Schwaben, Altbayern und Mittelfranken vielen ein Begriff sei. Der frühere Kemptener Jugendpfarrer Martin Kugler betreut das Projekt ehrenamtlich weiter.

Das Besondere an KittyCity ist laut Kugler, dass Kinder Demokratie selbst erleben: "Sie bauen ihre eigene Stadt und merken schnell, dass Platz und Steine begrenzt sind", sagte er laut Mitteilung. Im Stadtrat müssten sie aushandeln, wo Wohnungen entstehen, ob eine Autostraße einem Radweg weicht oder wie sich die Stadt vor Hitze und Starkregen schützt: "Da diskutieren Grundschulkinder mit ihren Eltern und Großeltern."

Lehrkräfte sollen das Konzept in die Schulen tragen

Die Kinderakademie fand bereits 2024 und 2025 statt. Dabei bauten rund 50 Kinder, Eltern und Großeltern in Hofgeismar aus 150.000 Lego-Steinen eine Stadt der Zukunft. In Ausschüssen erarbeiteten sie Vorschläge, eine Bauverwaltung prüfte Anträge, ein Streitschlichtungsteam half bei Konflikten, und ein "KittyCity-Lokalanzeiger" begleitete das Geschehen. Im November sollen in einem Workshop Lehrkräfte das Konzept kennenlernen.

Jede Generation müsse Demokratie neu lernen, sagte der EJB-Vorsitzende Malte Scholz: "Und das gelingt am besten dort, wo junge Menschen erleben, dass ihre Stimme zählt." Landesbischof Christian Kopp sagte, KittyCity zeige, "wie kreativ und ernsthaft Kinder über unsere gemeinsame Zukunft nachdenken, wenn man sie lässt".