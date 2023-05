Nürnberg (epd). Der Deutsche Kinderbuchpreis wird in diesem Jahr im Oktober in Nürnberg verliehen. Mit der hoch dotierten Auszeichnung würden seit 2021 jährlich herausragende Werke der Kinderliteratur geehrt und Autoren und Illustratoren gewürdigt, "die mit ihren Kreationen die Fantasie und Vorstellungskraft junger Leser beflügeln", heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren am Montag.

In diesem Jahr werde der Deutsche Kinderbuchpreis wieder mit einem Preisgeld von 100.000 Euro ausgelobt, teilten die Organisatoren mit. Nach den neuen Statuten solle das Preisgeld aber aufgeteilt werden. Der Träger des Deutschen Kinderbuchpreises erhalte ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, der zweite Platz ist mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert, der dritte Platz mit 5.000 Euro. Die Plätze vier bis zehn erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro. Zudem gibt es einen Sonderpreis für die beste Illustration. Die 32 Kinder aus der Kinderjury erhalten jeweils einen Buchgutschein über 250 Euro.

Vorschläge von Neuerscheinungen ab Juni 2022 können noch bis zum 31. Mai eingereicht werden, hieß es. Bücher müssten in deutscher Sprache erschienen sein und sich an Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren richten. Bewertet werden alle Bücher zunächst von einer Jury aus erwachsenen Fachleuten. Im Anschluss bewertet die Kinderjury die Vorauswahl. Die Kinder entscheiden über die Platzierung. Preisverleihung ist am 14. Oktober in der Nürnberger Tafelhalle. Letztjährige Gewinnerin des Preises war Stephanie Schneider mit "Grimm und Möhrchen - Ein Zesel zieht ein".