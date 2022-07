Bamberg, Würzburg (epd). Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen Lehrer aus der Region Untermain wegen des Besitzes von Kinderpornografie und weil er heimlich Aufnahmen in seiner Schule gemacht haben soll. Wie die Kriminalpolizei Aschaffenburg sowie das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) bei der Bamberger Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, werten Ermittler die sichergestellten Daten bereits aus. Kinderpornografische Aufnahmen sollen an der Schule nicht entstanden sein.

Die Behörden ermitteln gegen den Mann nun wegen des Besitzes von Kinderpornografie sowie der die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch die heimlich gemachten Bildaufnahmen. Die betroffenen Personen seien bereits darüber in Kenntnis gesetzt worden. Aufgrund der Ermittlungserkenntnisse stehe die Kriminalpolizei Aschaffenburg in engem Kontakt zu der Schule, an der der Tatverdächtige zuletzt beschäftigt war. Die Ermittlungen dauerten an. Der Beschuldigte sei nicht mehr an der Schule tätig.