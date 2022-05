Passau, Freyung (epd). In einem Jahr öffnen sich die Tore der Landesgartenschau 2023 in Freyung. Unter dem Motto "Wald. Weite. Wunderbar" wird die 35. Landesgartenschau vom 25. Mai bis 3. Oktober am Geyersberg in Freyung im Dreiländereck nahe der Grenze zu Tschechien und Österreich ausgerichtet. Dabei werde es auch zahlreiche kirchliche Angebote auf dem LGS-Gelände geben, teilte das evangelische Dekanat Passau am Mittwoch mit. Bei einem Gespräch sondierten Dekan Jochen Wilde und LGS-Organisator Lukas Lukaschik Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

So werde es jeden Sonntag im Wechsel mit der katholischen Schwesterkirche einen ökumenischen Gottesdienst geben. Angedacht seien auch meditative Wanderungen und Konzerte. Das Programm im Einzelnen werde noch erarbeitet. Im September 2023 ist ein Themenwochenende "Kirche und Familie" geplant. Der Termin für den ökumenischen Auftaktgottesdienst stehe bereits fest: Er findet laut Mitteilung am 27. Mai 2023 mit dem evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und dem Passauer katholischen Bischof Stefan Oster statt.