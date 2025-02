München (epd). Blumen, Segen, Kerzenschein: Am Valentinstag (14. Februar) laden zahlreiche Kirchengemeinden zu besonderen Segensfeiern ein. Das gebe Menschen die Gelegenheit, "Gott für gelingende Beziehungen zu danken oder um seine Hilfe in Ehe und Partnerschaft zu bitten", teilte das Erzbistum München und Freising am Dienstag mit. Vielerorts gebe es ökumenische Angebote. So veranstaltet das Ökumenische Zentrum Putzbrunn laut Mitteilung am Valentinstag einen Wortgottesdienst mit Paarsegnung. In St. Ursula in Schwabing und in der Andreaskirche in der Isarvorstadt könnten Paare im Segnungsgottesdienst ihre Liebe unter den Segen Gottes stellen.

Andachten mit Herz bieten laut Veranstaltungskalender des evangelischen Dekanats München auch die Erlöserkirche Schwabing, die Adventskirche Neuaubing und die Christuskirche Neuhausen. Die Lätarekirche Neuperlach feiert unter dem Motto "einander anhimmeln" das "Hochamt der Liebe". Das Spirituelle Zentrum St. Martin im Glockenbachviertel lädt zu "Music, hugs and blessings".

Auch in der Region ist am Valentinstag einiges geboten. Neben Feiern in Ruhpolding und Beuerberg gibt es laut Erzbistum eine Segensfeier für Paare in der St.-Michaelskirche Rosenheim. In der evangelischen Erlöserkirche Rosenheim wiederum kann man am Tag der Liebe auch gleich spontan heiraten: Für die "Trauung to go" sei nur die standesamtliche Heiratsurkunde und der Personalausweis nötig, teilte die Gemeinde mit.

Der Heilige Valentin soll der Legende nach einem verliebten Paar zur Flucht und zur Ehe gegen den Willen der Eltern verholfen haben. Deshalb gilt er als Patron der Verliebten und Brautleute.