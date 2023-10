Würzburg (epd). Der renommierte Theologe und Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann von der Uni Göttingen ist Festredner beim Theologischen Abend des evangelischen Dekanats Würzburg am Reformationstag (31. Oktober). Kaufmann spreche zum Thema "Was treibt Luther (mich) an?" in der Dekanatskirche St. Stephan, wie das Dekanat mitteilte. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, es schließt sich ein kleiner Empfang an. Bereits am Vormittag um 10 Uhr findet ein Festgottesdienst mit Abendmahl statt. Gestaltet wird er vom Referenten für Gottesdienst und Kirchenmusik im Landeskirchenamt, Kirchenrat Wolfgang Böhm, und Würzburgs Dekan Wenrich Slenczka.