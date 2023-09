Bamberg (epd). Nach der erfolgreichen Aufführung des Chormusicals "Martin Luther King" Ende 2022 sucht der Kirchenkreis Bayreuth für ein neues Projekt hunderte Mitwirkende. Bei dem Musical geht es um die sieben Worte von Jesus am Kreuz, sagte Regionalbischöfin Dorothea Greiner bei der Vorstellung des Projekts am Mittwoch in Bamberg. Dazu gehören die Bitte "Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" genauso wie Jesu Schrei "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen".

Das Projekt findet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Creative Kirche statt, die bereits das deutschlandweit aufgeführte Pop-Oratorium "Martin Luther King" auf die Beine gestellt hat. In drei deutschen Städten wird das neue Chormusical im März 2024 aufgeführt - in Ludwigsburg, Bochum und in der Brose Arena in Bamberg. Dafür suchen die Veranstalter in jedem Ort mehrere hundert Sängerinnen und Sänger, die zusammen einen großen Chor auf der Bühne bilden. Die Proben dafür beginnen Ende September.

400 Menschen haben sich bereits angemeldet, sagte Greiner, darunter mehrere Chöre und Singgemeinschaften aus ganz Franken. Aber auch Einzelpersonen, die nicht in einem Chor singen, können sich online unter 7worte.de noch anmelden. Eine Kirchenmitgliedschaft ist nicht notwendig. "Wer zweifelt, ob er das kann, soll sich bitte keine Sorgen darum machen", sagte Greiner. Ein so großer Chor trage und nehme Unsicherheiten in der Stimme weg. Eine Chance sei auch, sich nicht auf Dauer an einen Chor zu binden, sondern nur zeitlich begrenzt mit anderen zu singen. "Vielleicht singe ich auch selbst einen Teil der Aufführung mit", kündigte die Regionalbischöfin an.

"Die Mitwirkenden und Zuschauer erwartet bei '7 Worte vom Kreuz' eine multimediale Show", sagte Marcel Volkmann von der Creativen Kirche. Für ihn gehören große Chorgesänge nicht nur in Fußballstadien, sondern auch zu den wichtigen Festen der Kirche wie Ostern oder Weihnachten.