Bad Windsheim (epd). Das Museum Kirche in Franken in der ehemaligen Spitalkirche Bad Windsheim zeigt ab 4. Juni die Wanderausstellung "Das Alter in der Karikatur". Die Schau ist 2014 entstanden, sie umfasst Werke bekannter zeitgenössischer Karikaturisten wie Gerhard Haderer, Marie Marcks, Greser & Lenz, Franziska Becker oder auch Hans Traxler, teilte das Museum mit. Zu sehen ist die Ausstellung bis 28. August, die Werke hinterfragen "die schöne, neue Welt des (aktiv) Alterns und fördern auf ebenso amüsante wie schonungslose Weise" Stereotype übers Alter zutage.

Das Museum Kirche in Franken wurde im Juli 2006 als erstes evangelisches Kirchenmuseum Bayerns mit überörtlicher Bedeutung und Ausrichtung eröffnet. Es ist an das Fränkische Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim angegliedert und in der im Jahr 1420 errichteten Spitalkirche untergebracht. Experten zufolge spiegelt dieser Kirchenbau die konfessionelle Geschichte Frankens eindrucksvoll wider. So wurde der spätmittelalterliche Kirchenbau nach der Reformation durch den Einbau von Emporen im 16. Jahrhundert zur Predigtkirche.