Landau a.d. Isar (epd). Der Kirchenmusiker Thomas Henschel wird für sein langjähriges Wirken mit der "SoliDeoGloria"-Nadel 2025 ausgezeichnet. Die Ehrung werde dem ehrenamtlichen Musiker der evangelischen Kirchengemeinde im niederbayerischen Landau von der Landshuter Dekanin Nina Lubomierski am 25. Juli überreicht, teilte das Dekanat am Dienstag in Landshut mit. Die Gemeindeglieder feierten den Ausgezeichneten bei einem Singfest im Pfarrgarten der Friedenskirche.

Seit mehr als 13 Jahren leite Thomas Henschel die Kirchenband "Pieces of Peace" mit "großem Engagement und Herzblut", heißt es in der Würdigung. Mit ihrem Einsatz trage sie maßgeblich zur musikalischen Vielfalt und Lebendigkeit des Gemeindelebens bei und setze sich in besonderer Weise für die Förderung des gottesdienstlichen und kirchenmusikalischen Lebens vor Ort und über die Gemeindegrenzen hinaus ein. Sie begleite regelmäßig nicht nur Gottesdienste, Gemeindefeste, Konfi-Freizeiten, sondern auch zahlreiche besondere Veranstaltungen wie "Segen für alle" am Valentinstag, ökumenische Aktionen wie "Ostern to go" oder "Licht erleben" in der Adventszeit, Kinderbibeltage, Friedens- und Benefizkonzerte.

Die Verleihung der "SoliDeoGloria"-Nadel ist eine besondere Auszeichnung für verdiente Kirchenmusikerinnen und -musiker. Sie wird jedes Jahr wechselnd in einem der vier bayerischen Kirchenkreise zur Würdigung herausragenden neben- und ehrenamtlichen Engagements von der bayerischen Landeskirche verliehen.