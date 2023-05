Nürnberg (epd). Der Evangelische Kita-Verband Bayern (evKITA) fordert zum Tag der Kinderbetreuung am 15. Mai eine gesetzlich festgeschriebene Finanzierung. Kitas leisten einen wichtigen Beitrag für Bildungsbiographien, Chancengerechtigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Volkswirtschaft, wie der Verband am Freitag in Nürnberg mitteilte. "Die Kita-Mitarbeitenden und Leitungen leisten jeden Tag wertvolle Arbeit, um Kinder bestmöglich zu betreuen und zu fördern. Allerdings stehen sie durch die steigende Komplexität des Arbeitsfeldes und den Fachkräftemangel enorm unter Druck", sagte Christiane Münderlein, Vorständin Bildung und Soziales.

Um die Situation in den Kitas zu entschärfen und damit auch die Kita-Qualität weiterzuentwickeln, brauche es eine verlässliche Finanzierung, forderte der Verband. Das bayerische Sozialministerium unterstütze die Träger zwar mit einer Reihe von Einzelmaßnahmen zur Qualitätsverbesserung, jedoch könne dies keine flächendeckende Qualitätsentwicklung sicherstellen. Ein Teil der Maßnahmen werde beispielsweise über Bonus-Zahlungen geregelt, auf die kein gesetzlicher Anspruch bestehe. "Besser wäre es, eine auskömmliche Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Bayern gesetzlich festzuschreiben und weitgehend auf Einzelmaßnahmen zu verzichten, zumal diese auf allen Ebenen einen hohen Verwaltungsaufwand erzeugen", sagte Münderlein.

Die Kita-Qualität in Bayern hänge zudem stark vom Wohnort ab. Dies habe eine Auswertung der Personalschlüssel der 402 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland gezeigt, die die Bertelsmann Stiftung erstmals 2017 durchgeführt hat. Die Qualität in Kitas variiere zwischen Bayerns Kreisen bundesweit am stärksten und diese Spreizung bestehe nach wie vor.

Aktuell vertritt der evKITA nach eigenen Angaben rund 800 Träger. Derzeit bieten evangelische Kitas bayernweit rund 101.000 Plätze für Kinder in 1.500 Einrichtungen an. Der evKITA vertritt die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, das Diakonische Werk Bayern und seine Mitglieder in allen Fragen, die Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder betreffen.