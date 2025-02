Nürnberg (epd). Eine gute frühkindliche Bildung erhöht die Chancen von Kindern aus benachteiligten Familien, hat die Vorständin Bildung und Soziales des evangelischen Kita-Verbands in Bayern (evKITA), Christiane Münderlein, am Mittwoch in einer Mitteilung betont. "Besonders in sozialen Brennpunkten leisten Kitas einen unschätzbaren Beitrag, um Benachteiligungen auszugleichen und allen Kindern faire Chancen zu ermöglichen", sagte Münderlein anlässlich des Welttags der sozialen Gerechtigkeit an diesem Donnerstag (20. Februar). Frühkindliche Bildung könne dazu beitragen, "dass aus armen Kindern keine armen Erwachsenen werden."

Der evKITA Bayern fordere deshalb eine bayernweit auskömmliche Kita-Finanzierung, sagte Münderlein. Ein mit dem Sozialministerium und dem Bündnis für frühkindliche Bildung erarbeitetes Finanzierungskonzept müsse umgesetzt werden, das eine Erhöhung der staatlichen Betriebskostenförderung für Kita-Träger von 60 auf 90 Prozent vorsehe. Der evKITA Bayern vertritt aktuell rund 700 Träger.