München, Berlin (epd). Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat am Donnerstag den Start einer Online-Pflegebörse für den Freistaat angekündigt. "Die Suche nach einem Pflegeplatz muss so einfach wie möglich sein", sagte er beim Deutschen Pflegetag in Berlin vor Fachpublikum. Die Pflegebörse soll Anfang 2024 starten und eine direkte Übersicht über verfügbare Pflegeangebote geben. Sie soll individuelle Suchanfragen und den direkten Kontakt zu den Einrichtungen und Dienstleistern ermöglichen.

Laut Holetschek bleibt das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. "Damit schafft Bayern ein bundesweit einmaliges Angebot für eine passgenaue Suche in einem ganzen Bundesland", erläuterte er. Die bayerische Staatsregierung unterstütze das Projekt in den ersten sechs Jahren mit insgesamt 293.000 Euro.

Umsetzungspartner ist die Firma Recare Deutschland aus Berlin. Die neue Online-Pflegebörse sei ein weiterer Bestandteil der bayerischen Strategie "Gute Pflege. Daheim in Bayern", betonte er.