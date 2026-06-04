Bad Staffelstein (epd). Erstmals seit über 60 Jahren werden hunderte private Fotos und stundenlange Tonaufnahmen von Marilyn Monroe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Kunsthalle Kloster Banz zeigt die historischen Dokumente ab dem 21. Juni in der Sonderausstellung "Marilyn 100", wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Anlass ist der 100. Geburtstag der Hollywood-Ikone.

Das Kernstück der Ausstellung bilden den Angaben zufolge 432 Fotografien und rund vier Stunden Audiomaterial. Sie entstanden während des letzten Interviews von Monroe im Juli 1962, wenige Wochen vor ihrem Tod. Laut Kurator Stephan Zipfel zeigen die Aufnahmen ein "tiefgehendes und sehr gefühlvolles Porträt von Marilyn in diesem entscheidenden Moment ihres Lebens - frei vom Filter Hollywoods".

Die Ausstellung in Kloster Banz ist Teil eines weltweiten Programms mit weiteren Stationen unter anderem in England, den USA und Kanada. Sie ist bis zum 9. August jeweils von Freitag bis Sonntag geöffnet.