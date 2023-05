Kastl (epd). In der ehemaligen Benediktinerabtei Klosterburg Kastl (Kreis Amberg-Sulzbach) wird nun Polizei-Nachwuchs ausgebildet. In der Klosterburg studierten 120 Polizistinnen und Polizisten, teilte das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration am Samstag mit. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Finanzminister Albert Füracker (CSU) haben den neuen Standort der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (HföD) am Samstag (27. Mai) eingeweiht.

Die Klosterburg Kastl ist nach Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg der dritte Standort des Fachbereichs Polizei der HföD. Seit März 2020 waren rund 60 Polizistinnen und Polizisten für ihr Studium in der 3. Qualifikationsebene in einem bereits fertig sanierten Unterkunftsgebäude untergebracht. Im März 2023 folgte die komplette Inbetriebnahme. Die Klosterburg Kastl aus dem 11. Jahrhundert ist die älteste ehemalige Benediktinerabtei des bayerischen Nordgaus. Sie wurde zuletzt in der Zeit von 1958 bis 2006 als "Ungarisches Gymnasium" genutzt. Anschließend stand das Gebäude zehn Jahre lang leer.