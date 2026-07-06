München (epd). Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern hat einen neuen Vorstand. Bei den beiden Wahlgängen am 2. und 5. Juli vereinte Präsidentin Charlotte Knobloch laut Wahlergebnis die meisten Stimmen auf sich, heißt es auf der IKG-Homepage. Auf den Plätzen zwei und drei liegen der Unternehmer Roy Rajber und der Hochschulprofessor Guy Katz. Der Vorstand hat insgesamt 15 Mitglieder und ist auf vier Jahre gewählt.

Nach vorläufiger Planung werde die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums am Montagabend (6. Juli) stattfinden, heißt es weiter. Im Rahmen der nicht-öffentlichen Sitzung bestimmen die Vorstände auch das Präsidium, bestehend aus Präsident oder Präsidentin sowie zwei Stellvertreterposten.

Zuständig für alle weltlichen Belange

In den IKG-Vorstand wurden neben der 93-jährigen Knobloch, Rajber und Katz außerdem gewählt: Guy Fränkel, Grischa Judanin, Yehoshua Chmiel, Judith Epstein, Michael Holland, Eugen Alter, Lorin Nezer, Slava Satanovsky, Ilan Birnbaum, Anita Kaminski, Silvia Jonas und Vera Szackamer. Das Gremium ist für alle weltlichen Belange der Gemeinde verantwortlich, von den Finanzen über Bauangelegenheiten und Kultur bis zu Sozialem und Betrieb der Kitas und Schulen.