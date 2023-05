Würzburg (epd). Das Kolpingwerk in Würzburg startet am 6. Juni eine Telefonhotline für Kirchenmitglieder, die über einen Austritt nachdenken. Immer dienstags zwischen 12 und 14 Uhr könne man dort anonym anrufen, um in einem "offenen und vertraulichen Gespräch, die eigenen Gedanke und Gefühle zu diesem Thema in einem geschützten Rahmen zur Sprache zu bringen", teilte Kolping Mainfranken mit. Man wolle nicht "tatenlos zusehen, wie die Austrittszahlen der Kirche zunehmen", hieß es weiter. Es gehe aber auch nicht darum, "für oder gegen die Kirche zu beraten", sondern um die Begleitung der zweifelnden Menschen. Die Hotline ist unter der Telefonnummer 0931/4537-1777 zu erreichen. Nach Kolping-Angaben gibt es im Bereich des katholischen Bistums Würzburg bisher kein vergleichbares Angebot.