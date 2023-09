München (epd). Das "Gut der Freiheit" musikalisch erfassen will ein Konzert des Bayerischen Landesjugendchors in der Isarphilharmonie München mit dem Titel "Liberty". Die 70 jungen Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Gerd Guglhör treten gemeinsam mit dem Orchester "La Banda" auf, teilte der Bayerische Musikrat mit. "La Banda" hat sich auf eine historische Aufführungspraxis spezialisiert. Das Konzert beginnt am Samstag, dem 16. September, um 20 Uhr.

Mit lautmalerischen Inszenierungen der Plagen, melancholisch wiegenden Trauerchören und Jubelchören des Freiheitstaumels geht es bei Händels "Israel in Egypt" um das Wiedererlangen der Freiheit. William Shakespeares Schauspiel "Der Sturm" ist Grundlage für die Kompositionen von Frank Martin und Ralf Vaughan Williams. Die fiktive Handlung ist zu Beginn des Kolonialismus angesiedelt, einer Zeit der Unterjochung ganzer Völker. Die "Songs of Ariel" des Schweizer Komponisten Frank Martin stammen aus dem Jahr 1950. Etwa zur gleichen Zeit - 1951 - befasste sich der englische Komponist Ralf Vaughan Williams in den "Three Shakespeare Songs" mit derselben Handlung.

Der Bayerische Landesjugendchor ist eine Fördermaßnahme für junge Sängerinnen und Sänger im Rahmen der Bayerischen Chorakademie. Organisiert wird das Projekt vom Bayerischen Musikrat mit Fördermitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.