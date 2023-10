Nürnberg (epd). Der Philharmonische Kinderchor Dresden erinnert mit einer Konzertreise an den Vertrag von Maastricht, mit dem vor 30 Jahren die Grundlagen für den Vertrag über die Europäische Union gelegt wurde. Der Kinderchor will aus diesem Anlass Brücken zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien schlagen, heißt es in einer Mitteilung. Dazu reist der Chor in Dresdens Partnerstädte Straßburg und Coventry, außerdem nach London, Birmingham und Paris. Letzte Station der Tour "Around the world" ist am Sonntag, 8. Oktober (17 Uhr), Nürnberg, teilte der Pfarrer der Sebalduskirche in Nürnberg, Martin Brons, mit.

Auf dem Konzertprogramm in St. Sebald stünden internationale Volkslieder und geistliche Gesänge und eine eigens für den Kinderchor geschaffene Neukomposition. Die Kinder aus Sachsen treffen an dem Wahlsonntag auf die Jugendkantorei Nürnberg, die kurz davor von einer Konzertreise nach Tschechien zurückkehrt und bei dem Konzert mitwirkt, so Brons.

Der Pfarrer sieht die Veranstaltung als ein Zeichen gelebten Europas, "bereichert von Austausch, Begegnung und lebendiger Beziehung". Er weist darauf hin, dass die Gemeinde St. Sebald Teil der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry ist, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzt.