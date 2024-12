Podcast MitMensch

"Sommers Weltliteratur to go": Michael Sommer in Porträt

Faust, die Räuber, Effi Briest, die Bibel. Mit den kleinen bunten Playmobilfiguren fasst Michael Sommer literarische Werke auf seinen YouTube-Kanal "Sommers Weltliteratur to go" in ungefähr zehnminütigen Videos zusammen. Warum wir die Geschichten und Werke kennen sollten und wie man die Bibel mit Hilfe von Playmobilfiguren zusammenfassen kann, das erklärt Michael Sommer im Podcast MitMensch unserer Reporterin Maike Gutzeit.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten