Bamberg (epd). Ein Mann hat am Sonntagabend um 17.45 Uhr ein Altarkreuz aus der Kirche am Jakobsplatz in Bamberg gestohlen. Die Polizei bittet in einer öffentlichen Mitteilung vom Dienstag nun um Hinweise. Der Mann sei etwa 35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und habe eine Glatze. Er sei barfuß und oberkörperfrei unterwegs gewesen und habe einen Rucksack getragen. Das entwendete Messingkreuz ist laut Polizei rund 50 Euro wert. Wer Angaben zum Diebstahl machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter 0951/9129-491 melden.