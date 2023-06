Straubing (epd). Der Künstler Georg Thumbach nimmt am 23. Juni den mit 15.000 Euro dotierten Straubinger Kulturpreis der Dr.-Franz-und-Astrid-Ritter-Stiftung entgegen. Gleichzeitig werde seine Preisträger-Ausstellung im Weytterturm eröffnet, teilte die Stiftung am Dienstag mit.

Thumbach lebt und arbeitet im niederbayerischen Fürstenzell. Er präsentiere in seinen Arbeiten in Zeiten der Digitalisierung eine anachronistische Position, gleichzeitig jedoch einen aktuellen und konzeptuellen Ansatz. Mit selbst hergestellter Zeichenkohle, Zeichnungen auf Papier, Mischtechniken mit Zuhilfenahme von offenem Feuer, Säge- und Intarsienarbeiten auf Grobspanplatten sowie Objekten aus Holzstämmen bringe er sein künstlerisches Denken und Handeln überzeugend zum Ausdruck, hieß es weiter.

Die gemeinnützige Stiftung wurde 2004 in Straubing gegründet. Sie fördert Malerei und sonstige Bildende Künste in der Stadt Straubing und im Raum Niederbayern. Die Preisverleihung findet am Weytterturm statt.