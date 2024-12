Griesheim, München (epd). Die deutsch-japanische Künstlerin Hito Steyerl wird mit dem Erich-Fromm-Preis 2025 der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft geehrt. Der Preis für die 1966 in München geborene Künstlerin ist mit 10.000 Euro dotiert. "Ihre Arbeit an der Schnittstelle von Bildender Kunst und Film sowie ihre philosophischen Reflexionen sind Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik mit den Mitteln der zeitgenössischen Kunst", teilte die Jury ihre Entscheidung am Sonntag in Griesheim mit. Steyerls Schaffen sei im Sinne des kritischen Humanismus und des Produktivitätsideals von Erich Fromm. Die Preisverleihung findet am 8. März in Stuttgart statt.

Steyerl gilt den Angaben zufolge als eine der international wichtigsten Künstlerinnen der Gegenwart. Die in Berlin lebende Kunst-Professorin experimentiert mit medialen Präsentationsformen und setzt sich kritisch mit künstlicher Intelligenz auseinander. Zudem reflektiert sie die Rollen von Kunst und Museum. Ihre Werke werden weltweit ausgestellt - etwa in Shanghai, Paris und New York.

Der Erich-Fromm-Preis wird seit 2006 jährlich verliehen. Ausgezeichnet werden Menschen, die aus Sicht der Jury Hervorragendes für den Erhalt oder die Wiedergewinnung humanistischen Denkens und Handelns im Sinne des Sozialpsychologen Erich Fromm (1900-1980) geleistet haben. Frühere Preisträger sind unter anderem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, die Geigerin Anne-Sophie Mutter, SPD-Politikerin Gesine Schwan und Soziologe Hartmut Rosa, heißt es in der Mitteilung.