Augsburg (epd). Bei der Landestagung des Bayerischen Volkshochschulverbands in Augsburg hat der Bayerische Kultusminister Michael Piazolo (FW) die Integrationsleistung der Volkshochschulen gelobt. "Unzählige Kurse setzen sich für eine elementare Grundbildung und auch für Chancengerechtigkeit ein - die Volkshochschulen stellen sich damit den Herausforderungen der europäischen Zeitenwende", sagte er laut einer Mitteilung seines Ministeriums am Freitagabend.

Als gutes Beispiel nannte Piazolo die Alphabetisierungskurse an den Volkshochschulen, die unter anderem geflüchteten Menschen einen guten Start in Bayern ermöglichten. "Sie gestalten damit die Integration im Freistaat aktiv mit und ermöglichen die Teilhabe aller Menschen an unserer Gesellschaft", sagte der Kultusminister laut Mitteilung weiter. Von der Vielfalt der Angebote der rund 200 Volkshochschulen, die von Gesundheitsförderung bis hin zu beruflicher Neuorientierung reichen, habe er sich beeindruckt gezeigt. Er lobte auch die durch die Corona-Zeit intensivierten digitalen Kurse.

"Die Erwachsenenbildung im Freistaat ist ein Gewinn für jeden Einzelnen und somit für unsere Gesellschaft in ihrer Gesamtheit", sagte Piazolo und bezeichnete die Volkshochschulen auch als "wichtigen Baustein für die Wertebildung und somit tragende Säule unserer Demokratie in unserem Land". Im Haushalt 2022 habe der Freistaat 5,5 Millionen Euro mehr an Fördergeldern für die Landesorganisationen und Träger der Erwachsenenbildung bereitgestellt. Damit habe Bayern die Mittel seit 2019 bereits zum vierten Mal in Folge erhöht und nun auf 44 Millionen Euro nahezu verdoppelt.