Regensburg (epd). Zwei Künstlerinnen, zwei Kirchen, zwei Positionen: Im Rahmen des kulturellen Jahresthemas der Stadt Regensburg "Höhenflug" weisen bis 31. Oktober zwei Installationen himmelwärts: In der evangelischen Dreieinigkeitskirche und der katholischen Schottenkirche St. Jakob gestalteten die Künstlerinnen Sheila Furlan (München) und Regina Hellwig-Schmid (Regensburg) Himmelsleitern. An diesem Sonntag (8. Oktober) stehen sie im Mittelpunkt eines Kunstgottesdienstes in der Dreieinigkeitskirche, begleitet von Dekanatskantor Roman Emilius an der Orgel, teilte die Leiterin der Kunstsammlungen des Bistums am Freitag in Regensburg mit.

Beim Gespräch mit den beiden Künstlerinnen eröffneten sie Einblicke in ihre Motivation zu den Arbeiten und ihr künstlerisches Schaffen, hieß es. Das Projekt "Himmelsleiter" entstand in Kooperation zwischen der Evangelischen Citykirchenarbeit und den Kunstsammlungen des Bistums Regensburg. Der Kunstgottesdienst in der Dreieinigkeitskirche beginnt um 11 Uhr.