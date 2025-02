München (epd). Der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU) hat sich am Donnerstag im Bayerischen Landtag angesichts der Entwicklungen in der NS-Raubkunst-Debatte entschuldigt. Er bedaure, "dass die Praxis der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen überhaupt erst diesen Raum für Missverständnisse" geboten habe, sagte Blume. Auch er sei überzeugt gewesen, "dass wir bei den Staatsgemäldesammlungen, dass wir in Bayern, dass wir in Deutschland" bei der Rückgabe von NS-Raubkunst weiter sind. Blume übte indirekt Selbstkritik, weil er darauf vertraut habe, dass die Erforschung und Rückgabe von NS-Raubkunst "schon läuft". Er sei aber auch "kein Provenienzforscher".

Blume sagte, sein Ministerium habe angeordnet, dass die Staatsgemäldesammlungen künftig alles, bei dem nur ein Raubkunst-Verdacht bestehe, in die "Lost-Art"-Datenbank einstellen müssen. Man werde darüber hinaus "alle weiteren Museen und Sammlungen in unserem Geschäftsbereich auffordern", ihre Bestände zu inventarisieren. Wer nun frage, warum dies nicht längst geschehen sei, den müsse man auf die "harte museumspolitische Realität in ganz Deutschland" mit ihren geringen Ressourcen hinweisen. Das Thema Raubkunst werde "kein kurzer Sprint" sein, man brauche aber zweifelsohne maximale Transparenz und mehr Tempo: "Das ist anspruchsvoll", sagte Blume.

Auslöser für die Debatte im Plenum ist ein Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) vom vergangenen Donnerstag (20. Februar). Demzufolge wurden die Nachfahren von enteigneten jüdischen Kunstbesitzern nicht über NS-Raubkunst im Besitz der Staatsgemäldesammlungen informiert - dabei soll die Herkunft (in der Fachsprache: die Provenienz) der geraubten Kunstwerke teils schon jahrelang bekannt sein. Die SZ stützt sich auf einen 900-seitigen Auszug einer internen Datenbank aus dem Jahr 2020. Dieser enthalte Berichte zu rund 200 möglichen NS-Raubkunstwerken. Diese Werke seien in der Liste nach einem Ampelsystem als "Rot" eingestuft und somit eindeutig Raubkunst.

Blume kritisierte in der Landtagsdebatte, dass die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen als eine der größten und bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt "teils unverantwortlich in Misskredit gebracht" wurden. Es sei inzwischen klar, dass eben nicht alle "Rot" markierten Werke auf dieser Liste eindeutig Raubkunst seien, sondern "ausschließlich Verdachtsfälle". Der Vorwurf, man habe den Opfern und ihren Erben absichtlich Forschungsergebnisse vorenthalten, sei "unzutreffend", betonte Blume: "In Deutschland entscheidet nicht die 'Süddeutsche Zeitung', was Raubkunst ist."