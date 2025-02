Kulmbach (epd). Bei einer Ausstellung in Kulmbach sind wertvolle Kunstgegenstände gestohlen worden. Wie die Kriminalpolizei Bayreuth am Mittwoch mitteilte, wurden die Kunstwerke bereits am Sonntagabend geraubt. Ihr Wert belaufe sich auf mindestens 100.000 Euro. Die Polizei sprach von einem "niedrigen sechsstelligen Eurobetrag".

Am Sonntag hatten Antiquitätenhändler ihre Kunstgegenstände in der Stadthalle ausgestellt und teils zum Verkauf angeboten. Nach der Ausstellung habe ein Händler gegen 20.30 Uhr seine Waren in eine graue Plastikbox gepackt, um sie in sein Auto zu verladen. Dabei war die Box für einige Minuten unbeaufsichtigt. Während der Zeit entwendeten Unbekannte die Box.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.