Holzgünz (epd). Kupferdiebe sind im Unterallgäu derzeit unterwegs und machen auch vor Kirchen nicht halt. Wie die Memminger Polizei am Dienstag mitteilte, haben Ende der vergangenen Woche Unbekannte aus der St. Martin-Kirche in Boos einen etwa 60 Zentimeter hohen Weihwassertopf und zwei Schirmständer aus Kupfer mitgehen lassen. Zuvor war bereits ein solcher Weihwassertopf aus der zehn Kilometer entfernten St. Georgskirche in Holzgünz verschwunden. Auch eine Opferdose für Blumenspenden und das Regenrohr an der Aussegnungshalle fehlen.

Die Polizei geht in beiden Fällen von den gleichen Tätern aus, teilte sie mit. Einen Zusammenhang zum Diebstahl eines Regenfallrohrs an einem Vereinsheim in Unterrieden bei Mindelheim werde noch geprüft. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter 08331/100-0 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden.