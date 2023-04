Würzburg (epd). Science Slams gibt es inzwischen vielerorts - in Würzburg findet am 10. Mai nun erstmals eine "Female* Edition" statt. Wie die Uni Würzburg am Dienstag mitteilte, seien Frauen bei diesen Formaten "oft unterrepräsentiert". Daher plane die Hochschule eine Variante unter dem Motto "She* talks", bei der nun der gesamte sogenannte FLINTA*-Personenkreis angesprochen werden soll - also Frauen, Lesben, inter-, non-binäre- oder transgender Personen. Insgesamt acht Protagonistinnen aus dem Wissenschaftsbetrieb wagen sich dabei ab 18 Uhr aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm und treten im Audimax in der Neuen Uni am Sanderring gegeneinander an. Es nehmen Vertreterinnen unterschiedlicher Fachrichtungen - von Medizin über Politikwissenschaft bis hin zu Kulturwissenschaft - beim Science Slam teil. Den Wettbewerb gewinnt, die für ihren Vortrag am meisten Applaus vom Publikum erhält.