Kirchentag 2023

De Maizière und Bedford-Strohm stimmen in Gottesdiensten auf Kirchentag 2023 ein

Noch 16 Monate bis zum Evangelischen Kirchentag in Nürnberg: In 70 Kirchengemeinden haben sich Menschen an diesem Sonntag bereits auf das Ereignis eingestimmt. Der Kirchentagspräsident kam in die Lorenzkirche nach Nürnberg.