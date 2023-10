Ursberg, Dillingen (epd). Nach Schwaben soll im Jahr 2027 eine Bayerische Landesausstellung kommen. Der Arbeitstitel laute "Gesundheit! Schwaben hilft und heilt", teilte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) am Mittwoch am Ausstellungsort Ursberg (Landkreis Günzburg) mit. Es werde die erste zertifizierte inklusive Landesausstellung geplant. Sie werde um einen eigenen Bildungsstandort erweitert. Dieser soll in der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen an der Donau entstehen, wie Kultusminister Michael Piazolo (FW) bekanntgab. Es soll ein Fortbildungsprogramm erarbeitet werden, um Lehrerinnen und Lehrer didaktische Anknüpfungspunkte zur Ausstellung zu geben und sie für Unterrichtsexkursionen zu unterstützen.

Die Ausstellung werde Schwaben als historisch gewachsene Soziallandschaft und Region der Gesundheit, Heilung, Pflege und Fürsorge in den Fokus nehmen, teilte das Wissenschaftsministerium mit. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts habe sich in der Region um Ursberg und Dillingen eine "weit über Bayern hinaus strahlende Gesundheitstradition" entwickelt. Diese sei eng mit den Namen Regens Wagner und Dominikus Ringeisen, der franziskanischen Oberin Theresia Haselmayr und Sebastian Kneipp verbunden. "Dahinter verbirgt sich eine hauptsächlich von Frauen geführte Bewegung, die mit neuen Orden, aber auch weltlichen Verbindungen gegen soziale Missstände anging, die auch durch die Industrialisierung verstärkt wurden", hieß es. Von dieser Geschichte ausgehend wolle man mit der Ausstellung einen Faden in die Gegenwart ziehen und aktuelle Entwicklungen in Medizin und Pflege beleuchten, hieß es.

Unter Federführung des Hauses der Bayerischen Geschichte sind der Bezirk Schwaben, der Landkreis Günzburg, die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen, die Gemeinde Ursberg und das Dominikus-Ringeisen-Werk die Beteiligten am Projekt. Alle Partner versicherten am Mittwoch in einer Absichtserklärung, die Bayerische Landesausstellung 2027 in Schwaben in möglichst allen Gruppen der Gesellschaft zu verankern.